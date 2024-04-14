شاهد.. مشجع يعتدي على مهاجم الاتحاد السعودي.. واللاعب مهدد بالإيقاف





يواجه لاعب فريق الاتحاد السعودي، عبد الرزاق حمدالله، عقوبة محتملة بالإيقاف بعد واقعة “الاعتداء” عقب نهاية مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد، التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس.

ودخل حمدالله في نقاش مع أحد الجماهير، ليقوم اللاعب برش الماء على المشجع الذي قام بضربه بعصا كان يحملها.

ونقل موقع “كووورة” عن الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أيمن الرفاعي، قوله: “حمدالله سيعاقب على هذه الحادثة، تطبيقا للوائح لجنة الأخلاقيات والانضباط”.

وتابع: “في حال دوّن حكم المباراة في تقريره هذه الحادثة، فإنه سيعد سلوكا مشينا، وستكون عقوبته إيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال سعودي”.

من جانبها، أوضحت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن الجهات الأمنية في أبوظبي ألقت القبض على المشجع الذي اعتدى على المهاجم المغربي بعد المباراة، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن لاعب الاتحاد تنازل فيما بعد عن حقه الخاص في قسم الشرطة ضد المشجع الذي اعتدى عليه.

ولم تصدر شرطة أبوظبي بيانا بشأن الواقعة.

ودخل حمدالله في مناوشات مع الجماهير الهلالية، ليقدم أحد المشجعين على ضربه بعصا، في مقطع فيديو انتشر بشدة بعد المباراة التي انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.

وسجل للهلال البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقتين الخامسة و89، وسالم الدوسري (44) وناصر الدوسري (90+6). فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد عبد الرزاق حمدالله (21).

وتمكن الهلال من تكرار فوزه على الاتحاد للمرة السادسة على التوالي في الموسم الحالي، بعد الفوز الأول في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والفوز ذهابًا وإيابًا في الدوري المحلي، والفوز ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال آسيا.

واستمرت سلسلة انتصارات الهلال الأطول في تاريخ كرة القدم، بالوصول إلى الفوز الرقم 34 على التوالي.

تنازل مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدلله عن حقه الخاص في قسم الشرطة ضد المشجع الاتحادي الذي اعتدى عليه عقب خسارة فريقه #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي أمام الهلال. ✍️ : أمل السعيد @amal222424 #عكاظ #ان_تكون_اولا

pic.twitter.com/KltgoZ59FB — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) April 12, 2024

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