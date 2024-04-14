كلوب يتلقى تحذيرات بشأن صلاح قبل مواجهة كريستال بالاس





تلقى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تحذيرات بشأن محمد صلاح، نجم الريدز، ومسألة تراجع مستواه وإهدار الفرص قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في ظل احتدام المنافسة على لقب البريميرليج في الوسم الحالي.

وفي تصريحات للصحافة، أشار كريس ساتون إلى ضرورة أن يحقق فريق ليفربول الفوز على كريستال بالاس بعد التعثر في ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد. وعلى الرغم من وجود مباريات صعبة في الجولات المقبلة، إلا أنه لم يرى مواجهة كريستال بالاس من بينها، مؤكدًا على حاجة كريستال بالاس لجمع النقاط لتفادي الهبوط، لكنه شكك في قدرتهم على تحقيق أي نتيجة إيجابية في آنفيلد.

وأضاف ساتون أن إحدى المشكلات التي يواجهها ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب هي عدم استعادة محمد صلاح لأفضل حالاته منذ عودته من الإصابة، حيث أهدر العديد من الفرص السهلة التي كان من المتوقع أن يستفيدها بشكل أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح سجل 4 أهداف في 8 مباريات منذ عودته من فترة التوقف، بما في ذلك هدف التعادل من ركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد في الجولة السابقة. ومع ذلك، فقد سدد صلاح فقط 5 تسديدات على المرمى خلال 90 دقيقة، وواجه صعوبة في التسديد باتجاه المرمى بنجاح، في حين أن المهاجمين الآخرين في صفوف ليفربول أيضًا واجهوا صعوبة في استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.

وتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة أتالانتا وشارك في الشوط الثاني خلال خسارة الريدز بثلاثية دون رد، ويتوقع أن يتواجد في التشكيل الأساسي أمام كريستال بالاس.

في ذات السياق حرص الموقع الرسمي لليفربول على الدفاع عن محمد صلاح ومسألة انخفاض مستواه وإهداره للفرص، موضحا أنه عندما يحقق ليفربول نتيجة سيئة فمن السهل توجيه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح، لقد سجل 4 أهداف في مشاركاته الخمس الأخيرة، هجوم ليفربول كان مخطئا في إهدار الفرص أمام مانشستر يونايتد وليس فقط محمد صلاح، وسيكون صلاح حريصا على ترك بصمته أمام كريستال بالاس.

الشروق نيوز