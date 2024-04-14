أول مرة شريرة في السينما.. يسرا: فرحانة بنجاح فيلم شقو





عبرت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في فيلم “شقو” وردود الفعل التي وصلتها على الدور خصوصا أنه يختلف عما اعتادت تقديمه في السينما المصرية.

وفي تصريحات صحفية، أشادت يسرا بالفنان عمرو يوسف، بطل الفيلم، مشيرة إلى أنه من قنعها بالمشاركة في هذا الدور، ووصفته بأنه فنان ذكي وموهوب.

وفيما يتعلق بالمخرج كريم السبكي، أشادت يسرا بتجربته القوية في إخراج هذا العمل وبموهبته الفنية، وأكدت أنها ستسافر مع فريق الفيلم إلى السعودية والإمارات لحضور العروض الخاصة بهناك.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم حقق إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث وصلت إلى ٩ ملايين و٨٢٠ ألف جنيه، مما جعله أعلى فيلم يحقق إيرادات يومية في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر. كما احتل المركز الأول في قائمة الأعلى دخلاً لليوم في موسم عيد الفطر المبارك، بينما يأتي الفيلم الثاني بعد فيلم “بيت الروبي” في تحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، والفارق بينهما في الدخل اليومي الأعلى هو ٣٣٧ ألف جنيه فقط.

ويبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في ٣ أيام فقط ٢٧ مليون جنيه و ٨٢٠. يسرا تتشارك بطولة الفيلم مع الفنانين عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وطرح في مصر في العيد وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بـ١٠ أيام.

الشروق نيوز