نبيلة عبيد تنعى شيرين سيف النصر: زعلت عليها جدا





نبيلة عبيد، الفنانة المعروفة، قدمت واجب العزاء في وفاة الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر يناهز 57 عامًا، بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية. ونشرت نبيلة عبيد تعليقًا على حسابها في موقع إنستجرام، حيث عبرت عن حزنها الشديد قائلة: “زعلت كثيرًا على فقدان شيرين، رحم الله شيرين، إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي العائلة ومحبيها”.

وأعلن شقيق شيرين، عبر صفحته على فيسبوك، وفاتها اليوم، قائلًا: “توفت إلى رحمة الله، اليوم، شيرين هانم، أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر”.

وأضاف أنه تمت مراسم الصلاة والدفن في مقبرة العائلة بسكينة وهدوء، وفقًا لوصية الراحلة، وتم تنظيم المراسم دون تقديم عزاء، وفقًا لوصيتها.

واختتم قائلا: “برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الشروق نيوز