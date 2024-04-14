‏ماكرون يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل ويدعو إلى “ضبط النفس





أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الإيراني على إسرائيل وناشد بضبط النفس.

ووفقًا لتقارير إعلامية، شنت إيران هجومًا على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، حيث سقط بعضها في مناطق مختلفة بسوريا والأردن.

تجاوبًا مع ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي ابتداءً من الساعة الواحدة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن عملية “الوعد الحق” تأتي ردًا على الجرائم الإسرائيلية.

وسبق للطيران الإسرائيلي أن قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في “الحرس الثـوري الإيراني” محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.

بوابة الفجر