أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لمسرحية ابنتها في برودواي





حضرت الممثلة أنجلينا جولي العرض الخاص للعمل المسرحي الجديد “The Outsiders”، الذي يشهد أول مشاركة لابنتها فيفيان في مجال الفن بمسرح برودواي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل بنقلها لقطات من حضور جولي للعرض الخاص.

وعرضت الممثلة البالغة من العمر 90 عامًا، كارول برنت، أنجلينا جولي لتجسيد قصة حياتها في عمل سينمائي، معتبرة أنها الأنسب لتجسيدها أمام الكاميرا.

وسبق لظهور لقطات جديدة لأنجلينا جولي من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد “Maria”، حيث تؤدي دور المغنية الأوبرالية ماريا كالاس، ويتم تصوير الفيلم حاليًا في باريس، العاصمة الفرنسية.

بوابة الفجر