شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد.. الفنانة عشة الجبل ترد على “دعامي” طلب منها الغناء لهم: (نحنا هنا جياشة بس بلا دعم سريع بلا عفن..ودبل لي)





فاجأت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, أحد الحاضرين حفلها الأخير الذي أحيته بإحدى الدول العربية خلال هذا الأسبوع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طلب أحد أنصار قوات الدعم السريع بالسودان من المطربة الملقبة بالجبلية الغناء لقوات حميدتي.

وتفاجأ صاحب الطلب برد قوي من المطربة الضجة خلال ترديدها وصلة غنائية حيث خاطبته: (نحنا هنا جياشة بس أمشي شوف محل الدعم السريع بتاع بي وين يلا).

وتابعت الجبلية بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (دبل لي.. نحنا قلنا جياشة بلا دعم سريع بلا عفن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين