شاهد بالفيديو.. فتيات سودانيات يشعلن مواقع التواصل بعد ظهورهن بأزياء فاضحة (فوق الركبة) خلال حفل مثير بالقاهرة ومتابعون: (الغرض من السفر إلى مصر النزوح ولا عشان تفكن العرش كدة)





أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان ضجة إسفيرية واسعة وذلك بسبب التفاصيل المثيرة التي بداخله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع الذي تم تصويره من حفل غنائي بإحدى “الكافيهات” بالعاصمة المصرية أظهر فتيات سودانيات وهن يرتدين ملابس وصفها المتابعون بالفاضحة.

الفتيات ارتدين خلال الحفل أزياء قصيرة عبارة عن فساتين (فوق الركبة) وهو ما أثار غضب جمهور مواقع التواصل الذي قام بمشاركته مع تعليقات ساخرة وغاضبة على شاكلة: (الغرض من السفر إلى مصر النزوح ولا عشان تفكن العرش كدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين