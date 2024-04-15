شاهد بالفيديو.. مالك عقار يفجرها داوية: (زمان لمن كنت في الدمازين 2008 قلت ليهم الجنا حميدتي دا أقتلوه.. قالوا لي لالا دا جنا بتاع حكومة.. هسا بقى يقاتل في الحكومة)





فجر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار, مفاجأت كبيرة خلال مخاطبته عدد من الجنود.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو للسيد مالك عقار, تحدث فيه عن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وذكر عقار, خلال مخاطبته الجنود أنه عندما كان في الدمازين خلال العام 2008 طالب بقتل قائد قوات الدعم السريع.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (قلت لهم اقتلوه, لكنهم قالوا لي دا جنا بتاع حكومة.).

وتابع عقار حديثه الذي وصفه المتابعون بالمفاجأة: (هسا بقى يقاتل في الحكومة, وعندما سألتهم مالو ما بشبه أبوه قالوا لي البطن بطرانة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين