شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر “الترند” بفاصل من رقيص العروس المثير داخل منزلها





عادت الفنانة والممثلة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتصدر الترند.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني وهي تقدم فواصل من الرقص المثير داخل منزلها وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

ورقصت الفنانة مونيكا روبرت, على طريقة رقيص العروس السودانية وسط تعليقات ساخرة من جمهور مواقع التواص الذي كتب (شكلها ما رقصت في عرسها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين