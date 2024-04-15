شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تدهش وتبهر مذيع قناة العربية الفلسطيني “ليث” بمعلوماتها العامة عن أبرز شعراء مسقط رأسه بمدينة “نابلس” والجمهور يشيد بها ويصفها بالمثقفة والمتمكنة





خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول لقطات من استضافتها الأخيرة على قناة العربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشاد عدد من النقاد والمتابعين بحديث الفنانة خلال اللقاء الذي حلت فيه ضيفة على قناة العربية.

وكانت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب, قد أدهشت وأبهرت مذيع القناة الفلسطيني “ليث” الذي ظهر بالزي القومي السوداني “الجلابية” و “العمة”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سألت المطربة السودانية مذيع القناة بعد أن اعجبت بارتدائه للثوب السوداني الأنيق (من أين أنت يا ليث؟).

ليجيبها المذيع بأنه من فلسطين وتحديداً من مدينة “نابلس” لترد عليه هدى عربي, من مدينة الفنانة إبراهيم طوقان صاحب القصيدة الشهيرة (بيض الحمائم حسبهنه).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاجأ المذيع “ليث” من الثقافة العالية للفنانة السودانية ويعترف لها (كدة واحد صفر ليك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين