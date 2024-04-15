شاهد بالصورة.. إبن عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا يحمل السلاح مدافعاً عن وطنه وجمهور مواقع التواصل يشيد ويعلق: (أبناء الإسلام والمسيحية في خندق واحد لحماية السودان من الجنجويد)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة حديثة لأحد أقباط السودان حظيت بتفاعل منقطع النظير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال ناشرو الصورة انها لإبن عضو مجلس السيادة السيدة رجاء نيكولا.

وظهر ماركو, وهو يحمل السلاح في لقطة وجدت تجاوباً كبيراً من الجمهور الذي كتب معلقاً: (أبناء الإسلام والمسيحية في خندق واحد لحماية السودان من الجنجويد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين