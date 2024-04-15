عبدالمجيد عبدالله يطرب جمهوره في دبي





أحيا الفنان عبدالمجيد عبدالله أول من أمس، حفلاً فنياً على مسرح كوكا كولا أرينا بدبي، قدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه.

وقاد خلال الحفل المايسترو وليد فايد الفرقة الموسيقية التي تضم أكثر من 50 عازفاً.

ونظمت شركة “روتانا للموسيقى” حفلاً للفنان عبدالمجيد عبدالله حيث امتلأت الساحات الخارجية بالجماهير المتحمسة للاحتفال بمناسبة عيد الفطر. تم بيع التذاكر بالكامل وتجمع الآلاف من عشاق الفنان في الأمل بالحصول على تذاكر إضافية في اللحظات الأخيرة، مما يجسد إقبال الجماهير الكبير والتفاعل القوي مع حفلاته كما حدث في حفله السابق في دبي.

عبدالمجيد عبدالله عبر عن سعادته بالمشاركة في احتفالات عيد الفطر بإمارة دبي وشكر الجمهور على حضورهم الكثيف للحفل.

وخلال المؤتمر الصحفي لإطلاق أغنية “رابع يوم”، أشاد عبدالمجيد بالأغنية وأكد تقديره لكلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد.

كما كشف عن عنوان ألبومه الجديد “حكى واجد” الذي سيصدر قريبًا، ويتضمن أربع أغانٍ جميعها من ألحان طارق محمد، وأوضح أن الألبوم في مرحلة المكساج، وقدم أيضًا أغنية بعنوان “أنا أضحك” خلال الحفل.

ورداً على أسئلتهم عما صرحت به الفنانة إليسا في إحدى مقابلاتها عن أمنيتها تقديم دويتو معه، امتدح صوتها، معلناً «يسعدني هذا ولكن الأمر يعتمد على موضوع دويتو وكلمات الأغنية»، وكرر عبدالمجيد عبدالله ما سبق أن أعلنه في محادثة هاتفية جمعته بالفنانة سميرة سعيد عن رغبتهما في تقديم دويتو مشترك، قائلاً إن سميرة سعيد من أجمل الأصوات.

وأرجع السبب في كثافة الجمهور في حفلاته ونفاد جميع التذاكر في وقت قياسي عند طرحها إلى قلة عدد حفلاته، والجودة العالية جداً فيها من ديكور وهندسة صوت وإضاءة وعوامل فنية يحرص عليها بنفسه.

باستقبال حار من الجماهير، أحيا الفنان عبدالمجيد عبدالله حفلاً مميزاً حيث قدم مجموعة متنوعة من أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، من بينها أغنية “انتحل شخصيتك” من كلمات الشاعر قوس وألحان سهم، و”أول حكايتنا”، و”يا عديم الشوق”، والعديد من الأغاني الأخرى المحببة للجمهور.

قدم الفنان فقرتين غنائيتين مع استراحة قصيرة بينهما، وأدى خلالهما حوالي 22 أغنية، حيث أجرى ثلاث بروفات على مدى الأيام التي سبقت الحفل.

وتصدر هاشتاغ “عبدالمجيد في دبي” التريند في الإمارات والسعودية والكويت، واحتل هذا الهاشتاغ المرتبة الثانية عالميًا، مثيرًا الحماس على منصات التواصل الاجتماعي.

صحيفة البيان