شمس الكويتية تتعرض للحصار في العراق





وجدت المطربة الكويتية الشهيرة شمس نفسها محاصرة في بغداد، العاصمة العراقية، بعد إغلاق مطار بغداد الدولي بشكل مفاجئ بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وأكد بيان صحفي صادر عن مكتبها الإعلامي صباح اليوم الاثنين أن شمس كانت قد سافرت إلى بغداد لأداء حفل غنائي بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكن إغلاق المطار دون موعد سابق حال دون مغادرتها.

عبرت شمس عن قلقها من الوضع الراهن في المنطقة، وناشدت السلطات المعنية بالعمل على إعادة فتح المطار في أقرب وقت ممكن لتمكين المسافرين من المغادرة والعودة إلى بلدانهم.

وأكدت شمس سلامتها لجمهورها، مؤكدة أنها بخير وتتواجد في مكان آمن.

وتابعت شمس: «أدعو الجميع إلى السلام والمحبة، ونبذ العنف والكراهية، فالعالم بحاجة إلى المزيد من التسامح والتفاهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة».

وتبقى شمس عالقة في بغداد بانتظار إعادة فتح المطار، فيما يتابع جمهورها أخبارها باهتمام ويتمنون لها السلامة.

المصري اليوم