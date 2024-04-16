«فاو»: انخفاض أسعار القمح والسكر وارتفاع الزيت عالميا





سجلت منظمة الأغذية والزراعة “فاو” تحركات مؤشر أسعار السلع الزراعية والغذائية خلال الشهر الماضي، مع مقارنتها بالشهر السابق، وأوضحت في تقريرها أن الأسعار العالمية للزيوت والألبان واللحوم قد ارتفعت بنسبة 1.1% خلال مارس، مما يعتبر أول زيادة منذ سبعة أشهر.

وأكدت المنظمة أن متوسط مؤشر الأسعار العالمية، الذي يتابع التغيرات الشهرية في السلع الغذائية، بلغ 118.3 نقطة في مارس، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.7% مقارنة بالقيمة المماثلة في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.0% مقارنة بفبراير، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ عام، وذلك بفعل ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت.

ولفتت المنظمة الأممية إلى أن الأسعار الدولية لزيت النخيل ارتفعت نتيجة الانخفاض الموسمي في الإنتاج بالبلدان المنتجة الرئيسية بالتزامن مع الطلب المحلي الكبير في جنوب شرق آسيا، وانتعشت الأسعار العالمية لزيت الصويا بعدما بلغت أدنى مستوياتها لسنوات عدة، وذلك بسبب الطلب القوي من قطاع الوقود الأحيائي، ولا سيما في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

أما فيما يتعلق بمؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان فقد زاد للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.9% عن مستواه في فبراير، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية للأجبان والزبدة، وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 1.7% عما عليه في الشهر الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للدواجن واللحوم الحمراء.

سجل مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب انخفاضًا بنسبة 2.6%، وظل في المتوسط 20% أدنى من مستواه في مارس 2023، ويُعزى هذا التراجع إلى عدة أسباب، منها انخفاض أسعار صادرات القمح العالمية بسبب التنافس الشديد على التصدير بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبا، وإلغاء الصين لمشترياتها من القمح، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صادرات الذرة في مارس بسبب الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا. بالنسبة لمؤشر أسعار الأرز، فقد سجل عمومًا تراجعًا بنسبة 1.7% نتيجة للطلب العالمي المتواضع على الواردات.

وأشارت المنظمة إلى أن مؤشرها لأسعار السكر شهد انخفاضًا بنسبة 5.4% عن مستواه في فبراير، وهذا الانخفاض جاء بسبب توقعات مرتفعة لإنتاج السكر في الهند خلال الفترة 2023/2024، بالإضافة إلى تحسن حالة الحصاد في تايلند.

الوطن نيوز