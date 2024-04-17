معجب يورط شمس الكويتية في شائعة زواج.. والفنانة ترد





أثار أحد رواد موقع «فيسبوك» الجدل حول الفنانة الكويتية شمس، وذلك بعدما أعلن زواجه منها عبر تدوينة نشرها، قال فيها: «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمّ عقد قراني بحمد الله على الجميلة شمس الكويتية، على من اختارها الله لتكون شريكة حياتي».

وأضاف خلال التدوينة: «اللهم اجعلها لي كما أحب واجعلني لها كما تُحب واجعله عقد تنعقد به سعادتنا وأتمم لنا حلو الأيام، حبيبتي مبروك عليك إني».

وانهالت التعليقات على هذه التدوينة التي نشرها حساب باسم «الناهب كاظم»، يباركون لشمس على الزواج، الأمر الذي دفع شمس لنفي هذا الخبر وردت على التدوينة التي نشرها كاظم: «الله لا يوفقك أنا حتى في طبق اليوم ماشفتك وين خطبتك».

الوطن نيوز