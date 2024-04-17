بدء تطعيم الثروة الحيوانية بالدندر السبت المقبل





تعنى المنظمة الشعبية للاعمار والتنمية بتنظيم حملة تطعيم مجانية للثروة الحيوانية في محلية الدندر، وسيتم إطلاق الحملة يوم السبت المقبل. وأكد المدير التنفيذي للمحلية، الضو احمد يعقوب، خلال لقائه وفد المنظمة، أن البرنامج يستهدف صغار المنتجين بجرعات لانيك والجدري وابو دميعه بحوالي ٥٠ ألف جرعة، بالإضافة إلى جرعات الطوارئ.

وأوضح أن الحملة تتم بالتعاون مع منظمة الفاو ودولة النرويج، وستستهدف في المرحلة الأولى حوالي ٢٧ قرية على مستوى وحدات شرق وغرب الدندر. وأشار إلى أهمية المحلية كواحدة من أكبر المحليات في السودان من حيث الثروة الحيوانية، مما دفع الدولة لإنشاء محجر صادر للثروة الحيوانية.

وأكد المدير على وقوف المحلية مع المنظمة لضمان نجاح المخيم في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد. من جانبه، عبر الدكتور عمر حبيب الله مدير المنظمة، عن شكره لتعاون محلية الدندر وإدارة الثروة الحيوانية لضمان نجاح المخيم، بينما أكد الدكتور عماد الجمري مدير الثروة الحيوانية بالمحلية على تقديم الدعم اللازم للمنظمة لتحقيق أهداف الحملة.

سونا