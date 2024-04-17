شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يهتفون في وجه “سلك” وأعضاء الحرية والتغيير لحظة خروجهم من مؤتمر باريس: (يا حرامية.. وبي كم بي كم قحاتة باعوا الدم)





رفع سودانيون مقيمون في دولة فرنسا لافتات هاجموا من خلال أعضاء قوى الحرية والتغيير, المشاركين في مؤتمر باريس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره لحظة خروج وفد الحرية والتغيير المشاركة في المؤتمر.

وكانت فرنسا قد استضافت يوم الاثنين المؤتمر الإنساني للسودان لحشد الدعم لفائدة الشعب السوداني, شاركت فيه قيادات “تقدم” بقيادة خالد سلك.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تعرض وفد “تقدم” لهتافات معادية لحظة خروجهم من القاعة وتوجههم للبص الذي يقلهم, من قبل سودانيون تواجدوا خارج القاعة, حيث هتف المعارضون لقوى الحرية والتغيير: (يا حرامية.. وبي كم بي كم قحاتة باعوا الدم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين