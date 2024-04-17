شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة.. الفنانة عشة الجبل تظهر في مقطع وهي تغني داخل غرفتها: (ما بتجي مني شينة)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حديث للمطربة المثيرة للجدل عشة الجبل.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية خلال المقطع وهي داخل غرفتها مع إحدى صديقاتها.

وأظهر الفيديو الفنانة عشة الجبل, وهي تغني بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة على أنغام أغنيتها (ما بتجي مني شينة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين