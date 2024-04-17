شاهد بالصور والفيديو.. الفنان جمال فرفور يفاجئ الجمهور السوداني الحاضر ويرتدي الأزياء الخليجية (البشت والشماغ) خلال حفل بالسعودية وساخرون: (ما استخرت نهائي وأعطوه لكزس)





فاجأ الفنان السوداني الشهير جمال مصطفى (فرفور), الجمهور الحاضر لحفله الأخير الذي أحياه بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الفنان فرفور, في فاصل من الحفل وهو يرتدي الأزياء الخليجية (البشت والشماغ).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته الحفل عبر تقنية البث المباشر على فيسبوك, سخر من الفنان, حيث كتبت إحدى المتابعات (ما استخرت نهائي) ليرد عليها متابع: (أعطوه لكزس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين