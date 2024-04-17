شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يتفاخرون باقتحامهم وسيطرتهم على محلات “كوافير” الفنانة ندى القلعة بالخرطوم





نشر أحد أفراد الدعم السريع مقطع فيديو حظي بسخرية كبيرة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فرد الدعم السريع وهو يتجول بكاميرا هاتفه داخل محلات “كوافير” الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

وأعلن “الدعامي” عن اقتحامهم لمحلات “ندى العنبر” بحي أركويت بالعاصمة الخرطوم والتي تملكها الفنانة التي اشتهرت بدعمها ومساندتها للجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين