شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يمسك حسناء ترتدي أزياء فاضحة من يدها ويصعد بها للمسرح لتشاركه الرقص خلال حفل بإحدى الدول الأوروبية

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان ضجة كبيرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان السوداني المثير للجدل شريف الفحيل, وهو يغني بأحد المسارح الأوروبية وفقاً لما ذكر ناشر الفيديو.
وقام الفحيل, أثناء تقديمه وصلته الغنائية للجمهور السوداني الحاضر الحفل بسحب حسناء ترتدي أزياء فاضحة من يدها لأعلى المسرح لتشاركه الرقص.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجاوبت الحسناء بالفعل مع طلب الفنان وقام بمشاركته الرقص على أنغام إحدى أغنياته.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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