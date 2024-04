ما حقيقة إيقاف خدمة ستار لينك في السودان؟

تناقلت العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتوقف خدمة الانترنت الفضائي بواسطة أجهزة ستارلينك بنهاية أبريل الجاري بعد طلب تقدمت به الحكومة السودانية لشركة SpaceX الأمريكية لإيقاف خدماتها في السودان.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة الخبر وتبين الآتي:

1- تلقى جميع مستخدمي أجهزة ستارلينك للانترنت الفضائي في دول أفريقية عدة من بينها السودان وليبيا وأثيوبيا وإرتريا وزيمبابوي والكونغو وجنوب أفريقيا صباح اليوم الثلاثاء تحذيراً بأن خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية بالخطة الإقليمية (Regional Plan) سوف تتوقف بنهاية الشهر الجاري بسبب انتهاك شروط وأحكام الاستخدام.

2- جاء في التحذير الذي أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني: (إذا كنت تستخدم خدمات ستارلينك في منطقة غير المناطق المعتمدة بأنها (متاحة) على خريطة توفر ستارلينك، نود أن نذكركم بأن ذلك يعتبر انتهاكًا لشروط استخدام ستارلينك، وابتداءً من 30 أبريل 2024 لن تتمكن من الاتصال بالإنترنت إلا للوصول إلى حساب ستارلينك الخاص بك لتحديث حسابك).

3- أشارت ستارلينك أيضًا في البريد الإلكتروني الذي أرسلته ستارلينك إلى جميع المشتركين في أفريقيا صباح اليوم إلى أن هذا ليس هو الاستخدام المقصود للمنتج، مشيرة إلى أن الخدمة بالخطة الإقليمية ستكون مقيدة إذا تم استخدام الجهاز لمدة شهرين متتاليين خارج البلد الذي تم طلب الخدمة فيه.

4- جاء في البريد الإلكتروني الذي أرسلته ستارلينك: (لقد تم توفير خطة التجوال الإقليمية (Regional Plan) من أجل السفر المؤقت أو العبور عبر الدول، وليس للاستخدام الدائم في مكان ما. وإذا كنت تستخدم خطة التجوال الإقليمية (Regional Plan) لأكثر من شهرين خارج البلد الذي طلبت فيه خدمة ستارلينك، يجب عليك إما تغيير بلد حسابك، أو العودة إلى البلد الذي تم طلب الخدمة فيه، وإلا فإن الخدمة ستتوقف لديك في 30 أبريل).

5- يمكن لمن يرغب في تجاوز الحظر والاستمرار في الاستفادة من خدمات الانترنت الفضائي ترقية الخطة من الإقليمية إلى العالمية (Global Plan)، ولكن ذلك يتطلب زيادة في رسوم الاشتراك الشهري من (50-100) دولار إلى 200 دولار أمريكي (حوالي 250 ألف جنيه سوداني) وبذلك يمكنه استخدام الجهاز والتنقل به دون قيود في أي بقعة من العالم.

6- وكان آلاف الأشخاص في السودان وليبيا وعدد كبير من الدول الأفريقية قد اشتروا حزم التجوال الإقليمية في بلدان حصلت ستارلينك على تراخيص للعمل فيها، مثل نيجيريا وكينيا وزامبيا ورواندا وموزمبيق، ثم استخدموا الأجهزة محلياً في بلدانهم، وتقول الشركة أن الاستفادة من الخدمة بهذه الطريقة أمر غير قانوني.

7- تمتلك شركة سبيس إكس التي يمتلكها إيلون ماسك وهو من مواليد جنوب أفريقيا، أسطولًا يضم آلاف الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة حول الأرض، تستطيع توفير خدمة الإنترنت عالية السرعة في أي مكان على وجه الكرة الأرضية. وقد اعتُبر ذلك تغييرًا جذريًا في المناطق الريفية والنائية حول العالم والتي كانت تشهد صعوبة في الاتصال في الماضي.

8- ذكر الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هدسون في تغريدة له على منصة إكس أن الحكومة السودانية تقدمت بطلب إلى شركة سبيس إكس لحجب خدماتها عن المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع إلا أن الشركة لم تستجب لطلب الحكومة.

9- طالبت إيران المنظمات الدولية بالضغط على شركة سبيس إكس لحظر خدماتها في إيران، ولكن الشركة لم ترد على طلب الحكومة الإيرانية مما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت هذه القيود ستمتد إلى قارات أخرى. ولكن يبدو حتى الآن أن الشركة قد أرسلت البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء للمستخدمين المقيمين في أفريقيا فقط.

https://bit.ly/Starlink_Africa

"Sudanese authorities have contacted SpaceX and requested help in regulating the use of Starlink, including by allowing the military to turn off service areas where it was helping the RSF. Starlink never responded to the request." https://t.co/pylSrrWsYM

— Cameron Hudson (@_hudsonc) April 9, 2024