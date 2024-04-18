تركيا.. شيرين تعود لإحياء حفلات الصيف





تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى موسم حفلات الصيف بعد غياب لفترة طويلة، حيث تخطط لإحياء عدة حفلات غنائية في مصر ودول عربية وأوروبية خلال الأشهر القادمة. تبدأ جولتها بحفل في تركيا خلال شهر أغسطس المقبل.

نشرت الهيئة المنظمة للحفل بوستر الحفل على حسابها الرسمي في إنستغرام، وعلقت: “انتظروا أقوى حفلات الصيف مع النجمة شيرين عبد الوهاب في إسطنبول يوم 3 أغسطس.. صيف 2024”.

ومن جهة أخرى، تعمل شيرين، وفقًا لمجلة “لها”، على الانتهاء من تحضيرات وتسجيلات ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال بضعة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، تخوض تجربة تصوير فيلم وثائقي يسلط الضوء على مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا.

الأنباء الكويتية