شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب صداقته لوالده والتي استمرت لثلاثون عاماً.. شاب سعودي يمنح مقيم سوداني بالمملكة هدية قيمة عبارة عن 150 ألف ريال والسوداني يتقبل الهدية ببكاء شديد





قام شاب سعودي بتكريم الصديق المقرب لوالده الذي فارق الحياة بمبلغ مالي كبير تقديراً منه لحب ووفاء الصديق لوالده.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثق الشاب السعودي “نايف”, خلال حلقة مصورة تم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تكريمه للمقيم السوداني عبد الله إدريس الصديق المقرب لوالده.

وقام “نايف”, بمنح المقيم السوداني إدريس, مبلغ 150 ألف ريال, وسط دموع الرجل الذي عبر عن شكره لإبن صديقه المقرب.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد العم عبد الله إدريس في حديثه أن علاقة قوية ربطته بوالد “نايف” ولم يفارقه في صداقة استمر ثلاثون عاماً, حيث كان يطلب منه البقاء بجواره عندما يقرر السفر ويقول له: (عاوز تخليني لي منو؟).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين