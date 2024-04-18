تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي





أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة عن نيتها إعادة دعوة المساهمين للتصويت على حزمة التعويضات والمكافآت للرئيس التنفيذي ومؤسسها إيلون ماسك، التي تبلغ قيمتها 56 مليار دولار. تم إلغاء هذه الحزمة سابقًا من قبل محكمة في ولاية ديلاور بالولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان صادر يوم الأربعاء، أعلنت تسلا أيضًا عن نية إجراء تصويت بشأن نقل مقر الشركة من ولاية ديلاور إلى ولاية تكساس، خلال اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده في 13 يونيو/حزيران القادم.

من جانبه، انتقد رئيس شركة تسلا، روبن دينهولم، قرار المحكمة في ديلاور الصادر في يناير الماضي، ووصفه في الوثيقة بأنه اعتراض على قرار مساهمي الشركة الذين وافقوا على تعويض ماسك بناءً على أداء الشركة في عام 2018. في المقابل، وصفت كاثلين سانت جيه ماكورميك، رئيسة القضاة في المحكمة، مديري الشركة بأنهم “متواطئون” مع ماسك ولم يسعوا لتحقيق أفضل المصالح للمستثمرين.

وحكمت كاثلين ماكورميك القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تسلا، “يحق له فسخ” قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك، ودعت جميع الأطراف المعنيين “للتشاور” ثم تقديم رسالة مشتركة “تحدد المسائل كلها التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق” على مستوى المحاكمة.

جريدة الرياض