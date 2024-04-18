فستان لافت .. شاهد نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور





نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو جديد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، يظهر آخر ظهور لها.

أثارت طافش الإعجاب بأناقتها في جلسة تصوير حديثة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بأكتاف مكشوفة بلون برتقالي غامق، مطرزًا بتطريزات بسيطة، واختارت حذاءً ذا كعب عالي باللون البيج، وزينت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية.

أطلت بتسريحة شعر منسدلة بالضفائر، واعتمدت مكياجًا متناغمًا مع لون الفستان، مما أبرز جمالها وأناقتها، وحظيت إطلالتها بإعجاب متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

صدى البلد