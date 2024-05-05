الصين تطلق مهمة لجلب عينات من “الجانب الخفي” للقمر

أطلقت الصين مركبة فضائية غير مأهولة في مهمة مدتها حوالي شهرين لجمع عينات من الصخور والتربة من الجانب البعيد للقمر، مما يجعلها أول دولة تقوم بهذه المحاولة.

والجمعة أقلع الصاروخ “لونغ مارش-5″، الذي يُعتبر أكبر صاروخ صيني، من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في جزيرة هاينان بجنوب الصين، وكان على متنه المسبار تشانغ آه-6 الذي يزن 8 أطنان.

تتضمن مهمة المسبار الهبوط في حوض أيتكين في القطب الجنوبي للقمر، وجمع العينات قبل إعادتها إلى الأرض، مما يجعل الصين أول دولة تحصل على عينات من الجانب “المظلم” للقمر.

وحضر الإطلاق علماء ودبلوماسيون ومسؤولون في وكالة الفضاء من فرنسا وإيطاليا وباكستان ووكالة الفضاء الأوروبية، وكلها لديها حمولات على متن “تشانغ آه-6” لدراسة القمر، حسب وكالة رويترز.

وبمجرد وصوله إلى القمر، سيقضي المسبار يومين في التنقيب عن عينات على عمق كيلومترين قبل العودة إلى الأرض، حيث من المتوقع أن يهبط في منطقة منغوليا الداخلية.

الحرة