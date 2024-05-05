على ضفاف النيل.. ناهد السباعى تستمتع بشم النسيم فى أسوان – صور





قضت الفنانة ناهد السباعي موسم عيد العيد وشم النسيم بنزهة رائعة على ضفاف النيل في مركب بمحافظة أسوان.

نشرت السباعي مجموعة من الصور لها وهي ترتدي ملابس مطرزة بنقوشات نوبية، وتستمتع بجلسة على ضفاف النيل في مركب شراعية بأسوان.

تجدر الإشارة إلى أن ناهد السباعي شاركت في مسلسل “محارب” خلال شهر رمضان لعام 2024.

المسلسل من إنتاج أحمد السبكي ويضم نخبة من النجوم مثل حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وآخرين، وقد أنهت السباعي تصوير الموسم الأول من مسلسلها “نقطة سوداء” في العاصمة اللبنانية بيروت، وقامت بنشر صور مع زملائها على حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المسلسل يتألف من 15 حلقة ويضم مجموعة متميزة من النجوم مثل أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وغيرهم، وقد تمت كتابة السيناريو بواسطة ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وتولى إخراجه محمد أسامة.

جريدة الدستور