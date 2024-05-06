أطفال كوريا الجنوبية يدرسون أكثر من المطلوب





كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة لرعاية الأطفال في كوريا الجنوبية أن 6 من كل 10 أطفال في البلاد يقضون ساعات أكثر مما يوصى به في الدراسة.

أعلنت مؤسسة “تشايلد فاند كوريا” النتائج بعد استطلاع شمل 10,140 طالبًا من المستوى الأول في المدرسة الابتدائية حتى الصف الثاني في المدرسة الثانوية في ديسمبر.

وبين المشاركين في الاستطلاع، وجد أن 65% يقضون ساعات أطول في الدراسة من الموصى به، بينما يعتقد حوالي 13% من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية أن الوقت الذي يقضونه في الدراسة “زائد عن الحد”.

كشف الاستطلاع أن متوسط عدد ساعات الدراسة خارج المدرسة بلغ ساعتين و17 دقيقة لطلاب المدارس الابتدائية الدنيا وساعتين و47 دقيقة لطلاب المدارس الابتدائية العليا.

وبالنسبة لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، كانت مدة المذاكرة ثلاث ساعات و12 دقيقة وثلاث ساعات و33 دقيقة، على التوالي.

واستنادا إلى البيانات ذات الصلة، أوصت المؤسسة بأن يكون وقت الدراسة، باستثناء ساعات المدرسة، أقل من ساعة لتلاميذ المراحل الأدنى من المدرسة الابتدائية وأقل من ساعتين لتلاميذ المراحل الأعلى من المدرسة الابتدائية.

وأوصت بأن تكون الدراسة حتى ساعتين ونصف الساعة لطلاب المدارس الإعدادية وحتى ثلاث ساعات للطلاب في المدارس الثانوية.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن 18.8% من الأطفال ينامون أقل من الموصى به.

وينام طلاب المدارس الابتدائية تسع ساعات في المتوسط، بينما بلغت المتوسطات المقابلة لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية سبع ساعات و51 دقيقة وست ساعات و32 دقيقة على التوالي.

الخبر الجزائرية