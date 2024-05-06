بالألعاب والزينة.. شاهد ميريام فارس تحتفل بعيد الفصح مع أولادها في أجواء مُبهجة





ميريام فارس، الفنانة اللبنانية، قامت بمشاركة جمهورها ومتابعيها لحظات احتفالها بعيد الفصح مع أولادها، حيث نشرت صورًا ولقطات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. ظهرت في الصور وهي تستمتع بالألعاب مع أولادها وتزين المكان بمناسبة العيد، وقد ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأصفر الذي كشف عن جمالها وأناقتها. وأرفقت الصور بتعليق يتمنى لجمهورها عيد فصح مبارك ومبهج.

المصري اليوم