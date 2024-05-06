بسبب «المداح».. حمادة هلال يكشف إصابته بالديسك وفتحي عبدالوهاب خلع في الكتف





نجوم وصناع مسلسل “المداح 4” زاروا برنامج “الحكاية” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “MBC مصر”، حيث تحدثوا عن تجاربهم خلال تصوير المسلسل. الفنان حمادة هلال كشف عن تعرضه لإصابة بمشكلة في الظهر، حيث أكد أنه اكتشف وجود ديسك في الظهر خلال اليوم الأخير من التصوير بسبب مشاهد العفاريت، لكنه شكر الله على تلقيه العلاج وتحسن حالته بعد ذلك. وأيضًا، كشف الفنان فتحي عبدالوهاب عن إصابته خلال التصوير، حيث أوضح أنه تعرض لتشوه في الظهر بسبب رحلة تصوير في أسوان، وتمكن من تجاوز هذه الإصابة بالرغم من التحديات التي واجهها.

مسلسل «المداح- أسطورة العودة» بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

المصري اليوم