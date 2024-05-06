إيجار: يدفع المستأجر مبلغ الضمان مرة واحدة لتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالعقار





أوضحت منصة “إيجار” كيفية دفع الضمان الإلزامي لتعويض أي أضرار قد تحدث في العقار المستأجر. وأوضحت المنصة عبر موقعها الرسمي أن المستأجر يلتزم بدفع مبلغ الضمان مرة واحدة لتعويض أي أضرار محتملة في العقار.

وأشارت إلى أنه وفقًا لمتطلبات نظام الوساطة العقارية، يتم حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة المعنية أو الشخص المخول به حتى يتم إعادة تسليم العقار بدون أضرار. يتم حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد بشكل إلزامي، حيث يتم حفظ الضمان لدى “إيجار” كطرف محايد. عند انتهاء أو إلغاء العقد، يتم استخدام نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه لإعادة المبالغ المستحقة لكل من الطرفين بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط العملية الإيجارية وتعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، وتسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة السكنية.

وتمتاز هذه الخدمة بحفظ مبلغ الضمان في “إيجار”، وتمكين اقتطاع قيمة الأضرار من مبلغ الضمان للمؤجر أو إعادة المبلغ للمستأجر بعد اتفاق الطرفين بالاستناد إلى نموذج التسليم في حال استرداد مبلغ الضمان.

التعريف بالخدمة:

بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية والتي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين اعادة تسليم العقار دون أضرار. سيتم اتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى “إيجار” كطرف محايد.

وعند انتهاء/ إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث يتم اعادة المبالغ المستحقة لكلاً منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.

الأهداف:

ضبط العلمية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها.

حفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة فيما بينهم.

تسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونيا.خفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.

المزايا:

حفظ مبلغ الضمان في “إيجار”.

تمكين اقتطاع قيمة الأضرار من مبلغ الضمان للمؤجر/ أو إعادة المبلغ للمستأجر بعد اتفاق الطرفين.

الاستناد إلى نموذج التسليم في حال استرداد مبلع الضمان.

آلية العمل:

الوسيط العقاري: عند تسجيل العقد من قبل الوسيط العقاري وتسجيل قيمة مبلغ الضمان يظهر اشعار بضرورة دفع قيمة الضمان من محفظة المستأجر وفقاَ لنظام الوساطة.

المستأجر:

قبل موافقة المستأجر على العقد يتعين عليه شحن المحفظة في حال عدم وجود رصيد كافي في نفس الصفحة، ليتم تلقائيا حجز مبلغ الضمان ومن ثم إتمام عملية الموافقة على العقد.

“إيجار”:

بعد موافقة الطرفين وتوثيق العقد في الشبكة يقوم النظام بتأكيد عملية الحجز ويوضح (مبلغ الضمان المحجوز) في محفظة المستأجر، في حال عدم توثيق العقد يتم فك الحجز عن مبلغ الضمان واعادته كرصيد متاح للمستأجر. الأسئلة الشائعة:

1- ما المقصود في مبلغ الضمان؟

مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.

2- هل يتطلب تحديد مبلغ الضمان وتسجيله لإكمال عملية التوثيق في “إيجار”؟

إذا لم يتم تحديد مبلغ للضمان فلا يوجد تأثير على عملية توثيق العقد.

إذا تم تحديد مبلغ الضمان فيجب تسجيله وحفظه لدى “إيجار”.

3- هل دفع مبلغ الضمان وحفظه لدى “إيجار” إلزامي؟

نعم، يتطلب توثيق العقد في “إيجار”، تسجيل المستأجر مبلغ الضمان عن الأضرار التي قد تلحق بالعقار، وشحن محفظته في “إيجار” لاسترداد مبلغ الضمان بعد انتهاء العقد وتسليم العقار، وفقًا لنظام الوساطة العقارية.4- في حال عدم موافقة المؤجر على العقد الإيجاري فهل يتم فك الحجز عن مبلغ الضمان؟

نعم يتم فك حجز مبلغ الضمان وإعادته كرصيد متاح في محفظة المستأجر.

5- في حال انتهاء/ أو إلغاء العقد هل سيتم إعادة مبلغ الضمان للطرفين؟

نعم، وسيكون ذلك من خلال “إيجار” وبالاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من قبل الطرفين.

جريدة المدينة