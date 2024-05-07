عقب إصابته بالسرطان.. الفنان عبادي الجوهر يوجه كلمة لفنان العرب محمد عبده – فيديو





وجه الفنان عبادي الجوهر رسالة مؤثرة إلى زميله الفنان محمد عبده، الذي أعلن عن إصابته بمرض السرطان مؤخراً. في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أعرب الجوهر عن صدمته وتمنياته بالشفاء العاجل لعبده، قائلاً: “أنا لم أعرف إلا اليوم، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وأن يحفظه لأولاده وأهله وجمهوره ومحبيه”. وأضاف: “كنت أود الاتصال به، وسيكون إن شاء الله اتصال بيننا للاطمئنان عليه بإذن واحد أحد، وأسال الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه”.

يُذكر أن الفنان محمد عبده أعلن عن إصابته بسرطان البروستاتا وأنه يتعافى وبصحة جيدة وفي طور التحسن. في وقت سابق، ودّع الفنان عبادي الجوهر، الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، الذي وافته المنية في العاصمة الفرنسية عن عمر ناهر 75 عامًا.

وفي لقاء مؤثر على قناة “العربية إف إم”، عبّر الجوهر عن حزنه العميق لفقدان صديق عزيز ورفيق درب لخمسة عقود، شاركه خلالها إبداعاته الموسيقية وأثمر تعاونهما 28 عملاً غنائيًا مميزًا.

واجهزت دموع الجوهر عندما سأله المذيع عن كلمة أخيرة يريد توجيهها إلى الراحل، فلم يستطع نطق الكلمات، تعبيرًا عن مشاعره الجياشة وحجم الخسارة التي ألمّت به.ووصف الجوهر الأمير بدر بـ “مهندس الكلمة” وواحدًا من أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، حيث جمعت أعماله بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي.

وأشار الجوهر إلى أن الأمير بدر كان له دور كبير في مسيرته الفنية، حيث كان أول من شجّعه على التلحين عام 1971، منحه 3 نصوص شعرية وقال له: “لو لحنتها ستكون رائعة”.

فيديو | الفنان عبادي الجوهر يوجه كلمة عبر #الإخبارية لفنان العرب #محمد_عبده pic.twitter.com/7KHbNKiV45 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2024

جريدة المدينة