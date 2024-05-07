محمد رمضان يكشف حقيقة تقديمه شخصية بليغ حمدي في مسلسل عن وردة

محمد رمضان نفى بشكل قاطع مشاركته في مسلسل يعتبر سيرة ذاتية للفنانة الراحلة وردة الجزائرية. في تصريح خاص لصدى البلد، أكد: “هذا الخبر غير صحيح، ولا يمكنني تقديم دور بليغ حمدي”.

تم تداول أخبار في بعض الصحف تفيد بأن شركة MBC بالتعاون مع تلفزيون “الشروق” الجزائري تستعد لإنتاج مسلسل يروي سيرة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، حيث من المقرر أن تقوم الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، نجمة برنامج المواهب ستار أكاديمي، بتجسيد دورها.

ولفتت بعض التقارير إلى أنه من المقرر اختيار الفنان المصري محمد رمضان لتجسيد شخصية الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي أشيع وجود علاقة تجمعه بوردة الجزائرية.

صدى البلد