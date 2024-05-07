بإطلالة شبابية.. ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور





ليلى علوي قامت بتهنئة جمهورها بمناسبة شم النسيم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. ظهرت في الصورة بإطلالة شبابية مميزة وعلقت قائلة: “Happy Sham El-Neseem everyone”.

تُعتبر ليلى علوي واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية، وقد شكلت ثنائيات عديدة في تاريخ السينما في مجموعة من أفضل الأفلام التي قدمتها.

وتواصل النجمة ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد “المستريحة” بمشاركة بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، وآخرين، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم “مقسوم” بمشاركة شيرين رضا، سماء إبراهيم، وعمرو وهبة، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم “شوجر دادى” في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم ” آل شنب” ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

صدى البلد