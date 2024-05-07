شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة وتهز بجسمها على أنغام أغنية مصرية





عادت الفنانة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني.

https://www.facebook.com/reel/971765674564411

وظهرت مونيكا, خلال المقطع وهي تقدم فواصل من الرقص المثر وهي تهز جسمها على أنغام إحدى الأغنيات المصرية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين