شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة و”اللوايشة” يتغزلون: (ملكة جمال الكوكب)





نشرت نجمة السوشيال ميديا والإعلامية المعروفة آلاء المبارك المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “لوشي” صور حديثة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت “لوشي” صورها الحديثة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

حسناء السوشيال ميديا أبهرت متابعيها ومحبيها المشهورين بــ(اللوايشة) بإطلالتها الجديدة وهو ما جعلهم يتغزلون فيها خلال تعليقاتهم على شاكلة: (ملكة جمال الكوكب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين