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شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة و”اللوايشة” يتغزلون: (ملكة جمال الكوكب)

2024/05/07
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نشرت نجمة السوشيال ميديا والإعلامية المعروفة آلاء المبارك المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “لوشي” صور حديثة.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت “لوشي” صورها الحديثة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

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حسناء السوشيال ميديا أبهرت متابعيها ومحبيها المشهورين بــ(اللوايشة) بإطلالتها الجديدة وهو ما جعلهم يتغزلون فيها خلال تعليقاتهم على شاكلة: (ملكة جمال الكوكب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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