



ما هذا ؟ : ( بالترغيب والترهيب) يا د.مريم!!!

غريب هذا الموقف من الدكتورة مريم الصادق المهدي وهى مع رمزيتها السياسية والحزبية ، وزيرة خارجية سابقة ، ومع ذلك كل تعويلها على الخارج!! وفى الخارج كله محور واحد (الغربي) ؟ وفى الغرب (الولايات المتحدة الأمريكية)..

كل مستقبل بلادنا وفق منظور د.مريم هو ما قاله (بيرللو المبعوث الأمريكي الخاص للسودان) ، واجندته مربوطة بالإنتخابات الامريكية ، حيث تتوقف الحياة تقريبا فى الاشهر الأخيرة وتتركز الجهود على الانتخابات..

هذا تعويل تعوزه الحكمة والنظرة المتبصرة ، ولئن فقدت د.مريم وحزبها ووكلاءه وحلفاءه الرؤية والقدرة ، فإن إرادة شعبنا وامتنا أكبر من الرهانات قصيرة الأمد ..

هل يعقل ان تتنظر شخصية سياسية فى دولة ذات سيادة من مبعوث دولى ارساء فى بلاده (بالترغيب أو الترهيب)؟..

هل هذا منظور صائب من حيث المبدأ ، ناهيك عن التفاصيل..

هذا واقع مؤسف لاحزاب ذات تاريخ فى بلادنا..

لم اتوقع هذا المنظور المهين فى حق بلادنا ووطننا من سياسي ناشط، ناهيك عن قيادية فى حزب كبير ..

حفظ الله البلاد والعباد



د.ابراهيم الصديق على

7 مايو 2024م