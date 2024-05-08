الداخلية السعودية تبدأ تطبيق عقوبة “الحج دون تصريح” اعتبارًا من 2 يونيو 2024





أعلنت وزارة الداخلية عن فرض عقوبات على المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، حيث سيتم تطبيق العقوبة على من يتم ضبطهم داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، بالإضافة إلى مراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة. وذلك اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024 م..

وأكدت الوزارة أن المخالفين سيتعرضون لغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، بالإضافة إلى ترحيل المقيمين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة بالنظام.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية مضاعفة بقيمة 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لضمان راحة وأمان وطمأنينة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم.

يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

بوابة روز اليوسف