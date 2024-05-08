بعد غياب 8 سنوات.. إيمي سمير غانم تستعد للعودة إلى الفن





بعد غياب طويل عن شاشات السينما والتليفزيون، تعود الفنانة إيمي سمير غانم لمشاركة جمهورها مجددًا، إذ أكدت أنها تعمل حاليًا على تحضير أكثر من عمل فني.

صرحت إيمي في تصريحات صحفية: “أنا مستمرة في التحضير لعدة أعمال فنية في الوقت الحالي، بما في ذلك فيلم جديد سيكون مفاجأة للجمهور. آمل أن يحظى العمل بإعجابهم عند عرضه، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد تفاصيل المشروع بشكل كامل”.

تجدر الإشارة إلى أن إيمي سمير غانم غابت رسميًا عن شاشات السينما لمدة ثماني سنوات، على الرغم من مشاركتها كضيفة شرف في فيلم “بلوموندو” إلى جانب زوجها الفنان حسن الرداد. كان آخر أدوارها السينمائية في فيلم “علشان خارجين” عام 2016، من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف فادي أبو السعود، وكانت بطولته إلى جانب حسن الرداد، بيومي فؤاد، وآخرين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أما في الدراما فكان آخر أعمالها مسلسل “سوبر ميرو”، الذي عُرض في عام 2019، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي، وشاركها في بطولته الفنانون: الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، وآخرون.

بوابة روز اليوسف