محمد عبده يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان
وأضاف محمد عبده: «أنا بصحة جيدة بفضل الله وأتحسن، أصبت بسرطان البروستاتا، وأتلقى علاج إشعاعي لأن أثاره الجانبية أخف ضرراً من طرق العلاج الأخرى».
وتابع: «أُحقن بأحد الأدوية كل 3 أشهر، والخميس المقبل سأحصل على الجرعة الثانية منه».
وأكد محمد عبده أن الفحوص المبدئية تشير إلى تحسن حالته الصحية وتراجع معدلات السرطان في جسده، قائلاً: «أبشركم أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى لنصبر، الحمد لله الصبر جميل وطيب، وأكيد دعاؤكم كان عاملاً من عوامل النجاح والشفاء بإذن الله».
يُذكر أن شركة روتانا للموسيقى أعلنت قبل أيام وقف محمد عبده لأنشطته الفنية والحفلات لأجل غير مسمى، قبل أن تكشف في وقت لاحق عن إصابته بسرطان البروستاتا.
خاص..
بعد رسالته الصوتية للراحل
الأمير الشاعر #بدر_بن_عبدالمحسن..
فنّان العرب #محمد_عبده
يطمئن جماهيره وكل محبّيه 🤍
@Mohammed_Abdu #أخبار_روتانا #حصري#RotanaMusic pic.twitter.com/OCR5z8Bh7Q
— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) May 5, 2024
صحيفة الخليج
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