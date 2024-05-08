محمد عبده يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان

نقل الفنان محمد عبده رسالة صوتية إلى الجمهور لتهدئتهم بشأن حالته الصحية بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا. وأشار إلى أن رسالته المتداولة للأمير الراحل بدر بن عبد المحسن كانت لتواسيه في محنته الصحية. وأكد أنه بفضل الله في صحة جيدة وأنه يتلقى علاج إشعاعي.

وأضاف محمد عبده: «أنا بصحة جيدة بفضل الله وأتحسن، أصبت بسرطان البروستاتا، وأتلقى علاج إشعاعي لأن أثاره الجانبية أخف ضرراً من طرق العلاج الأخرى».

وتابع: «أُحقن بأحد الأدوية كل 3 أشهر، والخميس المقبل سأحصل على الجرعة الثانية منه».

وأكد محمد عبده أن الفحوص المبدئية تشير إلى تحسن حالته الصحية وتراجع معدلات السرطان في جسده، قائلاً: «أبشركم أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى لنصبر، الحمد لله الصبر جميل وطيب، وأكيد دعاؤكم كان عاملاً من عوامل النجاح والشفاء بإذن الله».

يُذكر أن شركة روتانا للموسيقى أعلنت قبل أيام وقف محمد عبده لأنشطته الفنية والحفلات لأجل غير مسمى، قبل أن تكشف في وقت لاحق عن إصابته بسرطان البروستاتا.

صحيفة الخليج