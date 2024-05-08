لبلبة عن الفنان الراحل صلاح السعدني: “غالي عليا ولن ننساه”





تذكرت الفنانة لبلبة الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني الذي رحل منذ أيام قليلة، وذلك في ختام مهرجان بردية السينمائي اليوم الثلاثاء بالمركز الثقافي الروسي.

وقالت لبلبة “دائمًا أتذكر من رحلوا عنا وبعضهم حبايبي وصحابي راحو، آخرهم العبقري العظيم صلاح السعدني، إحنا بنعزي نفسنا لأني اشتغلت معاه ومع ابنه، وهو غالي عليا زي مهو غالي عليكم، ولن أنساه”.

واختتم فعاليات مهرجان بردية لسينما الومضة دورة المخرج الراحل “عاطف الطيب”، والذى تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024، هذا ويتقلد منصب رئيس المهرجان الكاتب الكبير “عبد الرحيم كمال”، ويشغل منصب مؤسس ومدير المهرجان الكاتبة “عزة أبو اليزيد”، وضيف شرف المهرجان دولة فلسطين الحرة.

بوابة الأهران