طرح فيلم “بنقدر ظروفك” بالسينمات ودور العرض.. 22 مايو “نسرين طافش”





فيلم “بنقدر ظروفك” يعرض في دور السينما ابتداءً من يوم 22 مايو، يتصدره نجوم الشاشة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، وإبرام سمير.

تدور قصة الفيلم حول تساؤل مهم: هل يستطيع الحب البقاء في قلب حسن وملك؟ هذان الشخصان يعيشان في حارة فقيرة تتغذى أهلها على قلة الحيلة، ويشترون المواد التموينية بأقل الأسعار، وعندما يقرران الخروج في نزهة بسيطة، يضطران لدفع ثمن بسيط بالنسبة لهم. وفي هذا السياق، تقوم بناتهم بشراء كريمات التجميل بمعدل أسرع من الأيس كريم. فهل يمكن للحب أن يتحمل تحديات الحياة الصعبة والمؤامرات البشرية؟

فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

بوابة الأهرام