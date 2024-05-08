شاهد بالصورة.. شاعر سوداني شاب يضع نفسه في “سيلفي” مع المذيعة الحسناء ريان الظاهر باستخدام “الفوتشوب” ويعرض نفسه لسخرية الجمهور





وضع شاعر وناشط سوداني شاب نفسه أمام سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد نشره صورة عبر حسابه على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الشاعر الشاب بوضع نفسه في لقطة “سيلفي” مع المذيعة الشهيرة ريان الظاهر.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته الصورة “المركبة” أطلق سخرية واسعة على الشاعر الشاب بسبب تركيبه للصورة بطريقة قالوا عنها (أولاد ابراهيم للفوتشوب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين