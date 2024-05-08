شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع وهي تتفاعل مع زوجها الذي ظهر وهو يرقص ويستعرض خلفها





عادت الفنانة السودانية الضجة مروة الدولية, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد نشرها مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الدولية, وهي تصور المقطع مع زوجها الشاب من مقر إقامتها بالقاهرة.

https://www.facebook.com/reel/3754944888054126

وظهر زوج الفنانة خلال الفيديو المتداول وهو يرقص ويتفاعل خلفها على أنغام إحدى أغنياتها الجديدة.

وكان زواج الفنانة مروة الدولية قد اكتسح “الترند” وحظي باهتمام غير مسبوق من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين