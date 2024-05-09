رشا العدل تثير الجدل حول عودة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي





أثارت الفنانة رشا العدل الجدل حول عودة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي مرة أخرى بعد الانفصال.

كانت رشا سامي العدل كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لكل الهبيدة اللي ما وراهمش غير التدخل في حياة الناس، واللي بيغلطوا في اتنين، معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدا ومع بعض، أنا مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر”.

وأضافت رشا في منشورها: “هما أصلا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد”.

ورغم حالة التفاعل والترحيب بمضمون المنشور، لكن سرعان ما تراجعت “رشا العدل” وقامت بحذفه من صفحتها الخاصة على “فيسبوك”، ما أثار التساؤلات حول عودة ياسمين عبد العزيز إلى أحمد العوضي مرة أخرى من عدمه، ويفتح بابا لجميع السيناريوهات المحتملة.

بوابة فيتو