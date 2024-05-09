مكتبة الإسكندرية تنظم زيارة ميدانية للطلاب الأفارقة إلى جامعة العلمين الدولية





مكتبة الإسكندرية نظمت زيارة ميدانية للطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج “الشباب الأفارقة من أجل التنمية” لجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.

استضافت جامعة العلمين الدولية مجموعة من الطلاب الأفارقة الذين يمثلون دول السودان وجنوب السودان ونيجيريا ومصر، حيث تعرفوا على المؤسسة ومراحل إنشائها والبرامج الدراسية المختلفة بها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لإنشاء برامج دراسية جديدة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي والتطور التكنولوجي.

كما التقى الطلاب بالدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين الدولية للشؤون الأكاديمية، الذي أكد على اهتمام الجامعة بفتح آفاق التعاون مع الطلاب الأفارقة وضرورة اتخاذ جميع المعايير لضمان التميز في التعليم والبحث العلمي والتطوير والابتكار.

وتضمنت الزيارة جولة داخل المعامل والورش المختلفة، بما في ذلك معامل الكيمياء والصناعات الدوائية والفيزياء والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي والفنون والتصميم، بهدف تواصل الطلاب وبناء شبكات من التواصل العلمي والثقافي بينهم في المستقبل.

جدير بالذكر أن برنامج “الشباب الأفارقة من أجل التنمية” الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية يهدف إلى بناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية وفتح قنوات بين الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية وأقرانهم من الطلاب المصريين وخلق منصة لأفكار الشباب المصري والإفريقي وذلك تأكيدًا لدور مصر الريادي بالقارة الإفريقية.

بوابة فيتو