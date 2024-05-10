نسرين طافش تتسلم شهادة من محكمة جنوب الجيزة لرفع قرار منع السفر





تسلمت الفنانة نسرين طافش شهادة من جدول محكمة جنوب الجيزة تفيد بانتهاء القضية التي كانت تواجهها بتهمة شيك بدون رصيد بعد تسوية الموضوع بصورة متفق عليها، وذلك من خلال إيصالها إلى مكتب النائب العام لرفع القيود عن سفرها. كان قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر قد صدر بتاريخ 26 يوليو 2023، ورقمه 454099.

كشفت محامو الفنانة في قضيتها عن وجود قرار بمنعها من السفر لمدة 15 يومًا نتيجة للقضية، على الرغم من التسوية التي تمت ودفع مبلغ 4 ملايين جنيه.

وفي محكمة مستأنف الشيخ زايد، عبرت الخصمة عن استغرابها من كيفية تسلم الفنانة للمبلغ نقدًا داخل المحكمة بدلاً من الاعتماد على البنوك أو التحويلات البنكية.

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بانتهاء الدعوى الجنائية في الاستئناف الذي قدمته الفنانة نسرين طافش ضد حكم السجن 3 سنوات في قضية الشيك بدون رصيد بعد التسوية بشكل نهائي.

وكانت الفنانة نسرين طافش، وصلت إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وظهرت نسرين طافش بحقيبة فيها 4 ملايين جنيه عقب وصولها المحكمة، وطلب محامي الفنانة التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

بوابة فيتو