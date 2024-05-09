سفارة السودان بجوبا تعلن احتجاز122 سيارة منهوبة بالرنك واعداد بأويل





أكد القائم بأعمال سفارة السودان في جوبا، السفير جمال مالك، أن السلطات في جنوب السودان قد احتجزت 122 سيارة مسروقة في الرنك، بالإضافة إلى عدد كبير في مدينة أويل في شمال بحيرة الغزال.

وأوضح في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء أن السلطات الجنوب سودانية أصدرت قرارا يمنع تسجيل أي سيارة قادمة من السودان إلى جوبا أو أي مكان آخر في البلاد دون إذن رسمي، حتى يتم مراجعة بيانات تلك السيارات التي قدمها وفد المرور من السودان والتي تتعلق بالسيارات المسروقة.

وأشاد بالتعاون مع الإنتربول في جنوب السودان في نشر البلاغات وتتبع السيارات المسروقة لتكون مصادرة، كما أشاد بروح التعاون الطيبة مع حكومة السودان في قضية السيارات المسروقة.

سونا